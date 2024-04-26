الرز نزل خلاص..سعر كيلو الأرز الشعير النهاردة كام؟ الحكومة تُحدد الأسعار الجديدة للسلع التموينية

سعر كيلو الأرز الشعير النهاردة تزايد معدل البحث عنه من كافة المواطنين في البلاد، حيث يعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية، ويذكر أن نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن قد أعلن فيما سبق عن انخفاض أسعار الأرز بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، خاصة أن موسم زراعة الأرز يبدأ بعد موسم حصاد القمح في البلاد، وسوف نوضح سعر كيلو الأرز في التالي تابعونا.

سعر كيلو الأرز الشعير النهاردة

حدث انخفاض في سعر كيلو الأرز الشعير النهاردة، وتختلف سعر كيلو الأرز الشعير حسب نوع الأرز، وتتمثل تلك الأسعار في التالي:

الأرز الشعير رفيع الحبة يصل سعر الطن إلى نحو 14 ألف جنيه بعد أن كان 17 ألف جنيه أي بانخفاض يصل إلى 3 آلاف جنيه، وبهذا يكون سعر الكيلو 14 جنيه.

الأرز الشعير عريض الحبة بلغ سعر الطن نحو 15 ألف جنيه بعد أن كان سعره 18 ألف جنيه، أي بواقع 15 جنيه في الكيلو جرام.

سعر كيلو الأرز الأبيض النهاردة

انخفض سعر الأرز الأبيض اليوم في الطن، وجاءت تلك الأسعار كما التالي:

الأرز الأبيض رفيع الحبة بلغ سعر الطن نحو 25 ألف جنيه أي بواقع 25 جنيه للكيلو جرام.

الأرز الأبيض عريض الحبة بلغ سعر الطن إلى نحو 26 ألف جنيه أي بانخفاض يصل إلى 2000، وبواقع 26 جنيه للكيلو جرام.

أسباب انخفاض سعر الأرز

ترجع أسباب انخفاض سعر الأرز إلى مجموعة من العوامل، وتتمثل تلك الأسباب في التالي: