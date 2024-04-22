سعر الذهب عيار 21 بكام اليوم + أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية طبقا للأسعار الجديدة

سعر الذهب عيار 21 بكام اليوم يتساءل الكثيرون عن أسعار الذهب بسبب ما حدث في سعر الذهب الفترة الماضية من الارتفاع المفاجئ خاصتا في عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، فمنذ أن تم تحرير صرف الجنيه المصري وبدأت أسعار الذهب في الانخفاض لم تصعد إلى هذا الحد سوى هذه الأيام، لهذا كثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم بكام، هذا التساؤل الذي نجيب عنه في الأسطر التالية.

سعر الذهب عيار 21 بكام اليوم

شهد اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 استقرار نسبيًا في أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث بلغت اليوم أسعار الذهب للأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 3737 جنيهًا للبيع، مقابل 3714 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: 3270 جنيهًا للبيع، مقابل 3250 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 2802 جنيهًا للبيع، مقابل 2785 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم: 2186 جنيهًا للبيع، مقابل 2172 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم :26160 جنيهًا للبيع، مقابل 26000 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة: 2392 دولارًا للبيع، مقابل 2391 دولارًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

هناك العديد من العوامل التي تحدد عليها مصنعية الذهب، حيث تتغير المصنعية بتغير عيار الذهب، كما أن المصنعية تكون أغلى في المشغولات التي يكون فيها زخرفة وتطريز أكثر، وتتغير كذلك المصنعية حسب التاجر فتتغير من تاجر إلى أخر، وفي العموم تتراوح مصنعية الذهب بين 150 إلى 200 جنيه تضاف على سعر جرام الذهب.

شهدت هذه الفترة استقرار نسبيًا في أسعار الذهب نسبيًا، يرجع هذا الاستقرار إلى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق والبنوك منذ تحرير سعر الصرف، لذلك ننصح المستثمرين في الذهب التعامل الفترة المقبلة معه بحذر لعد التغير المفاجئ.