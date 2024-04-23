سار للعراقيين.. كشوفات اسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 جميع محافظات العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج التي تقوم على دعم الكثير من المواطنين في كافة المحافظات العراقية، إضافة إلى أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، فضلاً عن تخفيف العبء الاقتصادي عنهم في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولذا فنكشف لكم في السطور التالية موعد صدور الوجبة السابعة المتوقع.

موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل، أن الوجبة السابعة تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات السابعة، نظرًا لعدة أسباب تتمثل في عدم الحصر الكامل لجميع الطلبات المتقدمة، إضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم توزيعه على كافة الأشخاص المتقدمين، لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم الشهري في كافة المحافظات العراقية، ولذا فمن المتوقع صدور الوجبة السابعة في الأيام القليلة المقبلة عند الإنتهاء من كل هذه الإجراءات.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية

تتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

ليتم اختيار الوجبة السابعة عند صدورها.

القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع الكشوفات المعنية بطلب القبول.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

لكي تتمكن من التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والقبول في الدعم الشهري المقدم لجميع المواطنين، لابد من انطباق الشروط المتمثلة في التالي:-