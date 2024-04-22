هاتف أوبو A58 4G: تحفة تكنولوجية تجمع بين الأناقة والأداء العالي في الفئة الاقتصادية

يبحث العديد من المستخدمين عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب، ويعتبر هاتف أوبو A58 4G خيارًا مثاليًا في هذا الصدد، من خلال هذا المقال، سوف نتعرف على مواصفات هذا الهاتف الذي تقدمه شركة أوبو، والذي يتميز بمعالج قوي وكاميرات عالية الدقة وبطارية تدوم طويلًا، سنستعرض أيضًا المميزات التي تجعله واحدًا من أفضل الخيارات في الفئة الاقتصادية.

مواصفات هاتف أوبو A58 4G

المعالج ثماني النواة Helio G85 التخزين / الرام 128 جيجا مع 6/8 جيجا رام الكاميرا الخلفية 50+2 م.ب. الكاميرا الأمامية 8 م.ب. الشاشة 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية 5000 مللي أمبير الاتصال اللاتلامسي يدعم NFC شريحة الاتصال يدعم شريحتين Nano Sim الشبكات يدعم 2G، 3G، 4G

مميزات هاتف أوبو A58 4G

شاشة IPS LCD كبيرة بدقة FHD+. معالج Helio G85 يوفر أداءً متوازنًا. كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل لصور واضحة. بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع. تصميم أنيق مع خامات متينة. دعم الصوت الاستريو لتجربة صوتية غنية. نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة ColorOS 13.1. دعم الاتصال اللاتلامسي NFC. مستشعر بصمة مدمج بزر الباور. دعم تحديد الموقع الجغرافي GPS وأنظمة الملاحة الأخرى.

عيوب أوبو A58 4G

أداء المعالج متوسط وليس الأقوى في فئته. لا تدعم الكاميرا تصوير الفيديوهات بجودة 4K. لا يدعم الهاتف كاميرا التصوير الواسع أو التقريب. الخامات المستخدمة في التصنيع من البلاستيك. لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. لا يأتي مع سماعات أذن في العلبة. لا يدعم الشحن اللاسلكي. لا يوجد مقاومة للماء أو الغبار.

في نهاية المقال، يمكننا القول إن هاتف أوبو A58 4G يقدم تجربة مستخدم متكاملة بسعر اقتصادي، يتميز الهاتف بمواصفات تقنية تلبي احتياجات الكثير من المستخدمين، من شاشة عالية الدقة إلى بطارية تدوم طويلًا. وعلى الرغم من بعض العيوب، فإن الهاتف يظل خيارًا جذابًا لمن يبحث عن جودة وأداء.