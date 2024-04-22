التعليم العراقية/.. إليك موعد امتحانات نهاية السنة للصف السادس الابتدائي والسادس الإعدادي بالعراق 2024

كان الطلاب داخل دولة العراق في جميع المراحل التعليمية في إنتظار الإعلان عن موعد امتحانات نهاية السنة، وها هي وزارة التربية والتعليم تعلن عن تحديد موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لجميع المراحل ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي والسادس الاعدادي، هيا بنا نتعرف علي موعد بداية الامتحانات والمواد المحدد لنهايتها وفقا لجدول الامتحانات الذي تم وضعه لكل مرحلة تعليمية.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد امتحانات نهاية السنة لجميع المراحل التعليمية بالدولة، ومن المقرر أن تكون بداية الامتحانات في تاريخ 27 من شهر أبريل الجاري، وتستمر الامتحانات وفقا لجدول الامتحانات الخاص بكل مرحلة تعليمية حتى موعد إنتهاء امتحان نهاية السنة لجميع المراحل كما تم اعتماد الجدول من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات لجميع المراحل في تمام الساعة الثامنة صباحا.

موعد امتحانات نهاية السنة للصف السادس الابتدائي والسادس الإعدادي بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد امتحانات نهاية السنة للصف السادس الابتدائي والسادس الإعدادي طبقا لجدول الامتحانات الذي تم تحديده كما يلي: