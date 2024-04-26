“هسـة احجزها بسهولة” .. حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق والأوراق المطلوبة للتسجيل

يبحث العديد من مواطنين العراق علي برابط التسجيل الإلكتروني للبطاقة الوطنية ، حيث أنه في قانون الأحوال المدنية العراقي تعرف البطاقة الموحدة بأنها هواية تعريف شخصية بدلا من شهادة الجنسية التي تعتبر من الأوراق ذات الأهمية الكبيرة لكل مواطن من أصل، وفيما يلي سوف نرفق لكم كيفية الحجز والأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة بشكل إلكتروني.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق

توضح الحكومة العراقية رابط التسجيل في بطاقة الوطنية الموحدة في العراق، فمن الممكن أن يتم حجزها بشكل الكتروني، لذلك يجب باتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي للمديرية الشؤون البطاقة الوطنية عبر النقر على الرابط الخاص بها من هنا.

يجب كتابة رمز التحقق الخاص بك.

النقر على حجز بطاقة الوطنية الموحدة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتحتوي على الاسم، الجنس، تاريخ الميلاد، والعنوان.

كتابة رقم الجوال صحيح لأنه الوسيلة الوحيدة للتواصل معك.

الضغط على زر حجز البطاقة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

يجب على كل مواطن عراقي الحصول على طلب حجز البطاقة الوطنية الموحدة بشكل إلكتروني، وتحضير الأوراق والمستندات من أجل تقديمها لإكتمال الإجراءات الضرورية لتلقي البطاقة الموحدة، وتشمل الأوراق التالية: