“اعرفها وسجل” .. شروط التسجيل في حساب المواطن 2024 وموعد الصرف لدفعة مايو القادمة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من وائل الدعم للمواطنين ويعتبر حساب المواطن من أهم المنح التي تقدمها الوزارة ، نكشف اليوم عن شروط التسجيل في حساب المواطن حيث تم وضع مجموع من الشروط التي يجب التحقق من قبل اعطاء الأهلية للمواطن للحصول على حساب المواطن ، وتسعى الحكومة السعودية إلى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في الفترة الاخيرة الماضية وذلك لتحمل تبعات التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في السنوات الاخيرة الماضية.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من الشروط للحصول عل راتب حساب المواطن وهي كالتالي.

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

إذا كان المتقدم عائل الأسرة.

يتم الحصول على راتب حساب المواطن في حالة السكن المستقل للذكر أو الأنثى.

تحصل الأرمل أو الأرمل أو المطلق أو المطلقة على راتب حساب المواطن.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشرة عامًا.

موعد صرف راتب حساب المواطن

بعد التعرف على الشروط المطلوبة للحصول على راتب حساب المواطن يتساءل الكثير من المستحقين عن موعد صرف راتب حساب المواطن وذلك يوم العاشر من كل شهر ميلادي ، وسيتم صرف حساب المواطن يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 وذلك حيث يوافق يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية.