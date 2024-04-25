“ثبتها وتابع الأخبار” .. تردد قناة الجزيرة الجديد على القمر نايل سات وطريقة استقبالها بسهولة على الرسيفر

تعد قناة الجزيرة من أهم القنوات الفضائية العربية للأخبار، وتعمل القناة على تقديم أهم وأفضل الاخبار للمواطنين، وقامت إدارة القناة بتوفير تردد جديد، وفي مقالنا يتم توضيح التردد الخاص بالقناة الجزيرة وكافة المعلومات الخاصة بالقناة.

تردد قناة الجزيرة

تتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

بالنسبة للتردد 12347.

الاستقطاب الخاص بالقناة يكون عمودي.

أما عن معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ⅚.

بالنسبة للقمر الصناعي العرب سات.

تتواجد قناة الجزيرة الاخبارية على القمر الصناعي العرب سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

التردد يكون 12520.

الاستقطاب الخاص بالقناة يكون عمودي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

مميزات قناة الجزيرة الإخبارية

من أهم ما يميز قناة الجزيرة الإخبارية عن غيرها ما يلي:

تعمل قناة الجزيرة دائما على تغطية كافة الأخبار في جميع الجهات وفي أي مكان.

تقدم قناة الجزيرة للمواطنين محتوى إخباري سياسي مميز.

يعمل في القناة طواقم عمل مميزين ومحللين محترفين.

تقدم لكم القناة كافة الأخبار بدقة عالية وشرف مهني وتحترم جميع وجهات النظر.

خطوات استقبال قناة الجزيرة

يمكنك الحصول على قناة الجزيرة بكل سهولة ويسر علي الجهاز الخاص بك ولكن بعد اتباع السطور الآتية.