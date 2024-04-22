رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024 بعد الزيادة الجديدة لشهر مايو!! أعرف قبضك وصل كام

بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامه ما يخرج من 5 مليون مواطن مصري المستحق للدعم المادي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي حيث انه يتساءل قطاع كبير جدا من الراغبين في التقدم والحصول على برنامج الدعم و تكافل وكرامة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم القومي 2024 حيث اننا يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال معرفة جميع المعلومات التي تخص برنامج الدعم تكافل وكرامة تابعوا معنى.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024

راحت الآن وزارة التضامن الاجتماعي رابط معتمد من خلالها يمكن عن طريقه الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم القومي 2024 يمكنكم ايضا من خلال الموقع الاطلاع اذا كانت حالة المعاش متجمدة أو سارية ويمكنكم الاطلاع على كيفية الاستعلام من خلال الطريقة الموضحة في النقاط التالية:

قم بالدخول اولا الى رابط وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على ذلك الرابط.

من القائمة الرئيسية انقر على ايقونة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة.

الخطوه التاليه ستظهر أمامك خانه اكتب فيها الرقم القومي المقام من 14 رقم الخاص للشخص المستعلم.

انقر على ايقونة الاستعلام وسوف تظهر لك تفاصيل معاشك.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم صرف المعاشات عن تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر وبالتالي سوف يتم صرف المعاش لشهر ابريل يوم الاثنين الموافق 15 ابريل لعام 2024 من جميع ماكينات الصرف الآلي المتوفرة في جميع المحافظات المصرية.