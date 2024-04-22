“فرصة اوعى تفوتها”رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2024 …. تعرف على خطوات التسجيل والشروط اللازمة

يعد رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2024، من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة، والتي تعد من أشهر المساعدات النقدية التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة والشروط اللازمة…

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مايو 2024، والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلو أسعار الكثير من السلع والغذائية، وإليكم خطوات التسجيل …

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

اضغط على منتحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الرقم القومي والإسم الرباعي، ورقم الهاتف.

ثم اضغط على أيقونة “تسيجيل”.

بعد تسجيل الطلب يجب على المتقدم متابعة الرسائل النصية على الهاتف المسجل في الطلب.

ما هي شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدد من الشروط التي يجب أن تكون في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة والتي جاءت كالتالي: