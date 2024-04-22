باقي كام يوم؟! موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024  الابتدائية والمتوسطة جميع المحافظات

قام وزير التربية والتعليم والاتحاد محمود سر الختم الحوري بتقديم روشتة كاملة بها إدارات الأعمال التي تخص تقويم الإمتحانات في ولاية نهر النيل لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد امتحانات الشهادة النهائية لعام 2024 للمراحل الابتدائية للمرحلة المتوسطة حيث انه سوف يتم إقامة ذلك الامتحان تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في ولاية نهر النيل وسوف يتم تنسيق ذلك مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن طريق عقد إجتماع في مكتب إدارة التقويم والامتحانات في رئاسة الوزراء ويمكنكم الإطلاع على المزيد عن موعد امتحانات الشهاده السودانية 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 الابتدائية والمتوسطة

قام الأستاذ الحوري بتقديم موجز عن طبيعة العمل في جميع المراكز الخاصة بالامتحانات الخارجية وقام بالإعلان عن التحديات التي سوف يتم التحوط لها بهدف تجويد الأداء وقام أيضا بالتوجيه إلى وزارة التربية والتعليم في ولاية نهر النيل انه بعد ان يتم استلامها للخطاب الذي يخص ادارة الامتحانات لجميع المدارس الخارجية سوف يتم فورا العمل على تصميم الاستمارات حتى يقومون وإرفاقها في خطاب خاص بوزارة الخارجية وسوف يتم مخاطبة ذلك الملحق الثقافي بجميع السفارات وفي جميع القنصليات التي يمكن أن تتواجد بها المراكز الخاصة بالامتحانات ويأتي ذلك بهدف البدء في طرح جميع الاستثمارات حصر التلاميذ والتلميذات الذين سوف يكونون جالسون في الامتحانات وسوف يتم تحديد الموعد فور إرجاع الاستمارات بعد ملاها.