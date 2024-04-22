“جديد” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق والتي أصبحت حديث المواطنين من شتى المحافظات العراقية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والشروط التي أعلنت عنها الوزارة…..

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

حيث صرح وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 ، على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج”الرعاية الإجتماعبة” الذي أصبج من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على سد احتياجاتهم وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، وإليكم خطوات الإستعلام…

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الدخول على منصة مظلتي.

الدخول على برنامج الرعاية الإجتماعية.

اختر الوجبة الأخيرة.

اضغط على تحميل الكشوفات المراد الإطلاع عليها.

ثم انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد واطلع على تاريخ المبلاد .

في حالة أنك ام تعثر على اسم المواطن يرجى انتظار رفع باقي الكشوفات.

ما هي شروط الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين الحصول على الرعاية الإجتماعية، والتي جاءت كالتالي: