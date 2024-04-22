بخصم حتى 30% !! .. عروض بيم اليوم الأثنين في جميع فروع بيم ماركت .. ألحق اشتريها قبل ما تخلص

يبحث الكثير من الأشخاص عن عروض بيم ويعتبر ماركت بيم إحدى الأسواق الكبيرة والمعروفة والتي تحرص دوما على تقديم أفضل العروض وذلك من أجل إرضاء العملاء، كما أن الصفحة الرسمية لماركت بيم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قامت بإطلاق مجموعة من العروض وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عروض بيم

يقدم ماركت بيم الكثير من العروض والخصومات اليوم الإثنين الموافق 22 من أبريل 2024 والتي تشمل الآتي:

يوجد داخل العرض ميكس جبن موزاريلا وشيدر ورومي حجمها كيلوجرام بسعر 92.95 جنيه.

يتوفر داخل العرض مسحوق اتوماتيك الفا 9 كيلوجرام بسعر 244.95 جنيه.

متوفر داخل الماركت جبنة بريجو نصف كيلو بسعر 33.95 جنيه.

يوجد داخل العروض جبنة موزاريلا بيتزاريا نصف كيلو بسعر 65 جنيه.

متوفر حليب بشاير لتر بسعر 41.95 جنيه.

يوجد طحينة الرشيدي سعة 700 جرام بسعر 129.95 جنيه.

متوفر هاند وش قطعتين القطعة سعتها 500 مل بسعر 67.95 جنيه.

متوفر داخل العروض مشروب شعير دبل دير نكهات متنوعة ومنها رمان وليمون بالنعناع وبطيخ وعنب وقهوة وشيكولاتة وكراميل وغيرها من النكهات الأخرى سعة 275 مل بسعر 13.5 جنيه.

يوجد ويفر رول محشي شيكولاتة عدد 6 قطع بسعر 24.95 جنيه.

خصومات بيم

يوجد العديد من العروض داخل ماركت بيم والتي تشمل جميع المنتجات المختلفة ومن أهمها: