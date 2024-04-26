“أغاني الأطفال الجميلة طول اليوم“ اسعدي أولادك بتنزيل تردد قنوات الاطفال على النايل وعربسات للاستمتاع بأحلى الأغاني والكرتون واخلصي من زنهم

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قنوات الاطفال على النايل سات تعتبر قنوات الأطفال من الأشياء الأساسية والتي لا يجب أن يخلو منها كل تلفاز وذلك لأنها تعمل على جذب انتباه الطفل وانشغاله، كما أنه يوجد أيضا مجموعة من قنوات الأطفال التي تحرص على تعليم الطفل الكثير من العادات الإيجابية والأخلاق الدينية التي تساعد في إنشاء جيل جيد.

تردد قنوات الاطفال على النايل سات

سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من القنوات المختلفة المفضلة لدى الأطفال والتي يمكنك الحصول عليها بشكل مجاني تماما، ويجب العلم أن جميع تلك القنوات تحرص على عرض محتوى يناسب جميع فئات الأطفال ويتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي ومن أبرز قنوات الأطفال:

تردد قناة كراميش

التردد: 11645.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11393.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: v.

تردد قناة هدهد

التردد: 11641.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي

التردد: 11528.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC 3

يمكنك الآن استقبال قناة إم بي سي ثري باستخدام التردد التالي:

التردد: 11475.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كرتون نتورك

قم باسعاد أطفالك ونزل قناة كرتون نتورك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅘.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم