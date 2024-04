مستخدمو سامسونج يشتكون من خطأ في تحديث One UI 6.1 الجديد

أبلغ بعض مستخدمي هواتف Galaxy S23 عن مشكلات في أجهزتهم بعد تثبيت تحديث One UI 6.1 الذي تم إصداره مؤخرًا، وبدأت شركة سامسونج بتوزيع التحديث على كافة طرازات هواتف Galaxy S23 نهاية شهر مارس الماضي، إلا أن بعض المستخدمين واجهوا خطأ في تحديث One UI 6.1 ومشاكل في شاشات هواتفهم بعد تنزيله.

المستخدمون يشتكون من خطأ في تحديث One UI 6.1

أبلغ بعض المستخدمين أن شاشات هواتفهم لم تعد تستجيب للمس بعد تثبيت تحديث One UI 6.1، بالإضافة إلى ذلك، واجه بعض الأفراد مشكلات في فتح قفل الشاشة باستخدام الماسح الضوئي لبصمات الأصابع المضمن في الشاشة، وقبلت سامسونج مسئوليتها عن المشكلة لكنها أرجعتها إلى تطبيق Discover الذي أنشأته جوجل، والذي يقدم اقتراحات وتوصيات تظهر افتراضيًا على هواتف سامسونج عند التمرير إلى اليسار على الشاشة.

حل مشكلة تحديث One UI 6.1

صرحت Samsung أنه تم إبلاغ Google بالمشكلة، وأكدت للمستخدمين أن هناك حلًا دائمًا قيد التنفيذ، وعرضت إصلاحًا مؤقتًا عن طريق تحديث Discover إلى الإصدار الأحدث ومسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق، للقيام بذلك، يجب على المستخدمين الإنتقال إلى قائمة إعدادات الهاتف، وتحديد التطبيقات، واختيار Google، والوصول إلى التخزين، ثم النقر فوق مسح البيانات.

تصميم One UI 6.1

لم تقدم التحديثات البسيطة لواجهة المستخدم في One UI تغييرات مهمة في التصميم بل كان هناك خطأ في تحديث One UI 6.1، ومع ذلك، تقدم واجهة One UI 6.1 تعديلات بصرية مهمة، خاصة فيما يتعلق بشاشة القفل والشاشة الدائمة، والتي تم دمجهما بشكل ممتاز.

تقوم سامسونج بدمج تحسينات طفيفة في One UI 6.1 لتحسين راحة المستخدم، على سبيل المثال، تم دمج ميزة “المشاركة القريبة” في “المشاركة السريعة”.

في محاولة لتبسيط تجربة المستخدم، ألغت سامسونج إيماءات التنقل الخاصة بها، مما يوفر للمستخدمين الإختيار بين أزرار التنقل التقليدية وإيماءات التنقل في Android، ويعتبر العديد من الأفراد أن هذه الأخيرة هي طريقة تنقل متميزة مقارنة بإيماءات سامسونج.

علاوة على ذلك، أصبحت الرسوم المتحركة في One UI 6.1 أكثر مرونة وسلاسة، خاصة عند تغيير حجم التطبيقات والإنتقال من الشاشة الدائمة إلى شاشة القفل ومن ثم إلى الشاشة الرئيسية.