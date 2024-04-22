شوف اسمك نزل حالاً pdf… اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 هي واحدة من الكلمات البحثية والرائجة على جوجل منذ فترة طويلة جداً، ولن يتوقف المواطنين في العراق عن البحث عنها لأنهم مازالوا في انتظار نزول الكشوفات الأولى من الدفعة السابعة والأخيرة، والذي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عنها بعد اعلان كشوفات الدفعة السادسة، وكان المواطنين يعتقدون أن الدفعة السادسة هي الدفعة الأخيرة، لكن قامت الوزارة بإجراء فحص سريع للحالة المعيشية للألف من الأسر العراقية وبناءاً على ذلك قامت بفتح باب التسجيل على دفعة سابعة لحين تحسن أوضاع المعيشة لدى الأسر المتضرر من الغلاء، واليوم سوف نكشف لحضراتكم عبر التقرير التالي الموعد المتوقع لصدور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لن تتراجع ولن تتوقف عمليات البحث عن معرفة موعد إعلان الدفعة السابعة التي تضم 70 ألف مشمول حسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية في إحدى المؤتمرات وإعلامياً عبر القنوات الفضائية، وحالة صدور الكشوفات تحصلون عليها بهذه الطريقة

الدخول المباشر عبر الإنترنت على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم أدخال كود تحقق الدخول المرفق أمامكم. ثم الذهاب إلى خدمات الأفراد. حدد نوع الخدمة الرعاية الاجتماعية. يتم توجيهك لصفحة الاستعلام. اختر المحافظة. حدد الدفعة السابعة. سجل البيانات الشخصية. الضغط على استعلام الآن.

موعد صدور كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

سؤال شائع ومتكرر جداً خلال هذه الفترة ومن الموضوعات التي ينشغل بها المواطنين في العراق لأن الدعم التي تقدمه وزارة العمل يساهم في تحسن المعيشة لدى الكثير من الأسر التي لا تمتلك أي دخل شهري، ولكي تطمئن قلوبكم قريباً جداً سوف يتم إصدار نتائج المشمولين في الدفعة السابعة و يتم وضع ميزانية مالية بعدد المشمولين على أن تتم عملية صرف المستحقات النقدية من الدعم في غضون 24 ساعة من إصدار الكشوفات وهذا ضمن التصريحات الأخير للدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والدكتور أحمد خلف السومري.