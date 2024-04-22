استعلم بالرقم الامتحاني…. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وكانت الوزارة أعلنت الإنتهاء من رفع درجات الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول….

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024، وكان مصدر مسؤول بالوزارة قد أكد أن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس العراقية، وأضاف المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الطلبة خلال الساعات الأولى المقبلة، ويمكنكم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

ثم اضغط على نتائج الطلاب .

ابحث عن نتائج الثالث المتوسط.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

واضغط على عرض النتيجة .

سوف يظهر أمامك نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

وأشاد وزير التعليم العراقي بالمجهود الكبير التي قامت به الوزارة منذ بداية العام الدراسي 2024 حتى إنتهاء امتحانات الدور الأول ، مضيفاً إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي يذاع على عدد من القنوات الفضائية بحضور عدد كبير من أولياء الأمنور والقيادات التعليمية بشتى المحافظات العراقية.