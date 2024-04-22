“هُنـــــا epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 جميع محافظات العراق.. أعرف نتيجتك

بعد أن تنتهي الإمتحانات، تأتي مرحلة الانتظار التي لم تنتهي بعد من قبل العديد من الطلاب والطالبات، وهو ما يحدث الأن لطلبة الثالث المتوسط الدور الأول، حيث إن طلبة هؤلاء المرحلة أوشكوا على الدخول إلى الإمتحانات الخاصة بهم، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية هيئة لهم المناخ الامتحاني الملائم، التي من المتوقع البدء فيه يوم 21 مايو بعقد بعض المواد ليكن في اليوم مادة أو اثنين بالكثير.

الثالث المتوسط دور أول 2024 العراق

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن امتحانات الثالث المتوسط دور أول تستمر لمدة 15 يوم بالإجازات الأسبوعية التي ستوافق في هذه المدة، بحيث تبدأ يوم 21 مايو وتنتهي يوم 5 يونيو، ثم تبدأ بعدها مرحلة مراجعة أوراق الإمتحانات والعمل على تصحيحها ورصد الدرجات بكل وضوح، لكي يتمكن كل طالب من معرفة الدراجات التي حصل عليها في هذه المرحلة، وإمكانية استخراج الكشوفات الخاصة بالنتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024

يمكنك معرفة الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط الدور الأول، إما عن طريق البحث عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، ومن خلال الموقعين سيكون بإمكانك تنزيل الكشوفات ومعرفة الدرجات المتحصل عليها في كل مادة، مع العلم أن الكشوفات تشمل جميع المحافظات العراقية بحيث لا يقوم الطالب بالذهاب إلى أي مدرسة أو مديرية على مستوى الدولة.