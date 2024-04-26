“بزيادة 100.000 دينار فورية“ .. “وزارة المالية“ العراقية تُعلن سلم رواتب المتقاعدين mof.gov.iq وشروط الحصول على الراتب التقاعدي

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين والتي يتم صرفها بشكل شهري للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل بسبب التقدم في العمر وهو يعتبر من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على راتب التقاعد بعد التحقق من توافر عدة شروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

صرحت وزارة المالية العراقية عن أنه من المقرر وجود زيادة في الرواتب تصل حتى 100 ألف دينار، وذلك ليحصل الأشخاص على 500.000 دينار شهريا وذلك بدلا من 400.000 دينار، بينما الأشخاص الذين كانوا يتقاضوا راتب 500.000 دينار سوف يكون راتبهم بعد الزيادة 600.000 دينار، كما أنها صرحت أيضا عن أن تلك الزيادة لا تشمل الأشخاص الذين يتقاضوا راتب مليون دينار فيما أكثر وسوف يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر مايو القادم.

شروط الحصول على راتب التقاعد بالعراق

إذا كنت ترغب في التقديم على راتب التقاعد يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لديك:

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم 60 عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم قد عمل داخل المؤسسة لمدة لا تقل عن عشرون عام.

يجب على المتقدم تسديد جميع الرسوم التأمينية.

يتطلب من المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين: