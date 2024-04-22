بميزة الذكاء الاصطناعي !!.. إدخال الذكاء الاصطناعي في تطبيق الواتساب لإنشاء الصور بجودة عالية .. نزله حالا وجرب بنفسك مستني اي!!

قامت شركة ميتا بإدخال الذكاء الاصطناعي في تطبيق الواتساب ولأن تطبيق الواتساب يعتبر واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية لذلك تحرص الشركة دائما على توفير كل ما يحتاجه العملاء وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

إدخال الذكاء الاصطناعي في تطبيق الواتساب

وفقا لما أعلنت عنه شركة ميتا أنه من المقرر توفير استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق الواتساب والذي يمكنك من خلاله إنشاء الصور بمجرد كتابة بعض الكلمات وذلك من خلال استخدام خاصية Imagine وهي تساعدك في إنشاء صورة من خلال استخدام الكلمات الوصفية وكلما تغيرت الكلمات كلما تم تغيير الصورة أيضا ويجب العلم أن الصور التي سوف تحصل عليها تتميز بالدقة والجودة العالية، أضافت الشركة أنه تم إطلاق نسخة تجريبية داخل الولايات المتحدة وذلك من أجل إجراء اختبار هل سوف تنال إعجاب المستخدمين أم لا.

خطوات تحميل

يمكنك الآن تحميل الواتساب ومراسلة أصدقائك ومبادلة الصور والفيديوهات فيما بينكم، كما يمكنكم أيضا التواصل من خلال مكالمات الفيديو المجانية أو المكالمات الصوتية، قم بتحميله الآن من خلال اتباع الخطوات الآتية: