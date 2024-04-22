كشوفات pdf نتائج الثالث المتوسط الدور الأول “موقع وزارة التربية الرسمي”

أيام قليلة وسيرغب ملايين الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، من معرفة نتائج الثالث المتوسط دور أول، حيث إن وزارة التربية العراقية قامت بتهيئة المناخ التعليمي الدائم أمام جميع الطلاب والطالبات لكي يتمكنوا من تأدية الإمتحانات في كافة المديريات على مستوى الجمهورية، والعمل على إعلان النتائج ورفعها عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا الإلكتروني التي أطلقته الوزارة.

كيفية الإستعلام عن نتائج ثالث متوسط 2024 دور أول

جاءت أبرز وأهم الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول في كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

بعدها يتم القيام بإختيار الدور التي أنت به.

تحديد المحافظة التي هو مقيم بها الطالب.

ادخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

ليتم الضغط في النهاية على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

أصبحت النتائج الخاصة بجميع الطلاب والطالبات في مرحلة الثالث متوسط الدور الأول على وشك الإقتراب، خاصة وأن الإمتحانات ستبدأ في الفترة القليلة المقبلة، وبعدها مباشرة تبدأ عمليات التصحيح والمراجعة، ليتم العمل بالإعلان عن جميع النتائج الخاصة بكل طالب وطالبة في هذه المرحلة، وحتى يتعرفوا على الدرجات المتحصلين عليها لهذا العام.