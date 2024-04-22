“ضحك ورقص من الفرحة” تردد قناة سبونج بوب نايل سات بالتحديث الجديد علي مدار الـ 24 ساعة

تحظى قناة سبونج بوب بحب الكثير من الأطفال في جميع الدول العربية، حيث يحرص القائمون على هذه القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، كما يتميز المحتوى الخاص بهذه القناة بأنه محتوى آمن ويقدم بجودة عالية، فإذا أردت أن تعرف تردد قناة سبونج بوب حتى يحظى أطفالك بما تقدمه من برامج مسلية ومفيدة، فأكمل قراءة هذا المقال.

برامج تردد قناة سبونج بوب للأطفال

تجمع قناة سبونج بوب بين المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال كما يلي:

عالم سمسم.

ماشا والدب.

الكابتن ميكي.

أفلام كرتون ديزني.

البرنامج الخاص بالصورة الرمزية.

كرتون توم وجيري.

تردد قناة سبونج بوب الجديدة

يحرص القائمون على قناة سبونج بوب على التطوير باستمرار وعلى تنويع الخيارات المقدمة للأطفال من خلال القناة من مسابقات، كرتون، رسوم متحركة وكذلك ما يعزز القيم الأخلاقية وفقا لتقاليد المجتمعات العربية، لذلك سنوضح تردد قناه سبونج بوب الجديدة على:

القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

التردد: 11335.

معدل ترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة سبونج بوب من خلال القمر الصناعي العرب سات

التردد: 12169.

الاستقطاب: العمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

خطوات استقبال تردد قناة سبونج بوب

تستطيع تثبيت تردد قناة سبونج بوب على جهازك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قوم بفتح القائمة الخاص الخاصة بالترددات من خلال الريموت الخاص بجهازك.

اختار خانة اضافة قناة.

اختار تثبيت يدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد تثبيت القناة من خلاله.

قوم بادخال تردد القناة الجديد.

قوم بتحديد الاستقطاب ومعدل الترميز.

اختار زر البحث.

بعد ذلك سوف تحصل على القناة على جهازك ويمكن مشاهدتها في أي وقت.

مميزات تنزيل تردد قناة سبونج بوب

يرغب الآباء والأمهات في تنزيل تردد قناة سبونج بوب الجديد للاستمتاع بالمميزات التي تقدمها القناة، من هذه المميزات ما يلي: