“لامبورجيني الأسطورة التي تم بيعها قبل الإعلان عنها” السيارة الخارقة لامبورجيني هوراكان ستيراتو إصدار All-Terrain 2024

لقد قررت شركة لامبورجيني الكشف عن سيارتها الجديدة لامبورجيني هوراكان ستيراتو All-Terrain خلال أسبوع ميلانو للتصميم، حيث تأتي السيارة بأربعة أشكال مختلفة للطلاء الخارجي العسكري تم تصميمها بواسطة استوديو Ad Personam التابع للشركة الإيطالية، تم استلهام التصميم من عناصر مثل الثلج والرمال والمسارات غير المألوفة والترابية في الصحاري القاحلة.

أشكال الوحش لامبورجيني هوراكان ستيراتو All-Terrain

تتميز جميع الأشكال الأربعة بمظهر أسود غير لامع للسقف وغطاء المحرك الخلفي، بالإضافة إلى قضبان السقف والقضبان المتقاطعة، تم تجهيز هوراكان ستيراتو All-Terrain برف سقف وتتوفر أيضًا سيارة بورش 911 داكار التي تم رفعها عن الأرض بنفس الميزة.

تتضمن السيارة النسخة All-Terrain جنوط سوداء غير لامعة بقياس 19 بوصة وجزء سفلي داكن غير لامع من الهيكل، وفي الداخل تضيف لامبورجيني لوحة Ad Personam وألياف الكربون مع الكانتارا، ولمسات من الكروم الداكن.

للأسف تم بيع جميع نسخ لامبورجيني هوراكان ستيراتو All-Terrain

لسوء الحظ، إذا كنت مهتمًا بشراء سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو Lamborghini Huracán Sterrato All-Terrain، فقد فات الأوان بالفعل، حيث تم بيع الإصدار المحدود المكون من 12 طرازًا حصريًا قبل الكشف عنه رسميًا، وتشكل نسخة All-Terrain جزءاً من إجمالي إنتاج سيارة Huracán Sterrato، والذي يصل إلى 1,499 سيارة، كما أنه ومن بين 12 سيارة الجديدة، ستتوجه أربع سيارات (واحدة من كل تصميم) إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بينما سيتم شحن السيارات الثماني المتبقية إلى العملاء في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وأستراليا.

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المزيد عن سيارة الوحش لامبورجيني هوراكان ستيراتو All-Terrain

amborghini Huracán Sterrato All-Terrain هي سيارة ذات إصدار خاص تجمع بين أداء وقوة السيارة الخارقة، مما يجعلها مناسبة لتجارب القيادة المليئة بالمغامرات.

يتميز الجزء الخارجي من Huracán Sterrato All-Terrain بنظام طلاء مستوحى من الطراز العسكري، مع أربعة خيارات مختلفة هي NEVE (الثلج)، وSABBIA (الرمال)، وBOSCO (الغابات)، وTERRA (الحصى)، كما تتميز جميع هذه الخيارات باللون الأسود غير اللامع على السقف وغطاء المحرك الخلفي وقضبان السقف والقضبان المتقاطعة.

تأتي السيارة مجهزة برف سقف تم تركيبه في المصنع، على غرار نظام التعليق المرتفع الموجود في بورشه 911 داكار.

من الناحية الجمالية، تحتوي نسخة All-Terrain على عجلات سوداء غير لامعة مقاس 19 بوصة وقسم سفلي داكن غير لامع، وإذا نظرنا داخل السيارة تضيف لامبورجيني لوحة Ad Personam وعناصر من ألياف الكربون وتنجيد الكانتارا ولمسات من الكروم الداكن.