وظائف جديدة برواتب 20 ألف جنيه.. الحكومة تُعلن عن وظائف شاغرة لعدد من التخصصات.. أعرف التفاصيل قبل غيرك

طرحت بوابة الوظائف الحكومية، عدة وظائف شاغرة في العديد من القطاعات المختلفة ببعض الجهات على مستوى الجمهورية، حيث إن بين هذه الوظائف داخل محافظة قنا “مدير عام في الإدارة العامة للشؤون القانونية، وكذلك مدير عام في الإدارة العامة للشؤون التنفيذية، مدير عام في الإدارة العامة للتعليم الفني، مدير عام في الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل، مدير عام في الإدارة العامة للأمن”، حتى أن الرواتب في هذه الأماكن الشاغرة تصل قرابة الـ 20 ألف جنيه.

مستندات طلب التعيين في الجهات القيادية بمحافظة قنا

هناك بعض المستندات المعنية بطلب القبول في الوظائف الشاغرة بمختلف الجهات القيادية داخل محافظة قنا، ومن بينها الأتي:-

إحضار 4 صور شخصية خلفية بيضاء.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

إرفاق بيان حالة الوظيفة المتقدم إليها من جهة العمل.

تقديم كافة البيانات الخاصة بك على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة من عملك.

تقديم شهادة قانونية حول موقف التحقيقات التأديبية وكذلك الإجراءات القضائية.

تقديم كافة شهادات التدريب والمهارات المتحصل عليها المتقدم.

نسخة من شهادات الشكر والتقدير في حالة توافرها.

التقديم في وظائف محافظة قنا

وأوضحت الجهات المعنية في محافظة قنا، أن التقديم في الوظائف الشاغرة تبدأ من يوم 21 ابريل 2024 وتستمر لمدة شهر كامل أي بما يوافق 21 مايو 2024، على أن يتم تقديم كافة الطلبات والمستندات المعنية بطلب القبول إلى الجنة المختصة في كل جهة حكومية، وتبدأ التسليمات من الساعة 9 إلى 2 ظهرًا.