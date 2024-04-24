انطلقت منذ يومين وتستمر لمدة 5 أيام!! تعرف على طرق وكيفية التسجيل في كنترول الثانوية العامة 2024 بالكويت
لموظفي وزارة التربية والتعليم الكويتية الراغبين في الانضمام إلى لجان كنترول الثانوية العامة للصف الثاني عشر (القسم العلمي، القسم الأدبي، والتعليم الديني) للعام الدراسي 2024، هناك شروط يجب استيفاؤها وفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة.
الشروط الواجب توافرها للتقدم والتسجيل في كنترول الثانوية العامة
- خبرة عملية: يجب ألا تقل خبرة المتقدم عن ثلاث سنوات في العمل بوزارة التربية.
- تقييم الأداء: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقييم امتياز في أدائه خلال العام السابق.
تعرف على موعد التسجيل في كنترول الثانوية العامة
موعد التسجيل الإلكتروني للعمل في لجان كنترول الثانوية العامة للعام 2024 انطلق منذ أول أمس الإثنين الثاني والعشرون من شهر أبريل 2024، ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام.
يرجى متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية (moe.edu.kw) للحصول على مزيد من التفاصيل والتوجيهات حول عملية التسجيل والشروط اللازمة.
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مزيد من التفاصيل بشان التسجيل في كنترول الثانوية العامة
عند التسجيل للعمل في لجان كنترول الثانوية العامة في الكويت، يُطلب من الموظفين الاستيفاء الإلكتروني لبعض الشروط والإجراءات، حيث تتضمن هذه الشروط والإجراءات العديد من الاجراءات الهامة والاساسية وهي ما يلي:
- التسجيل الإلكتروني: يتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية في الكويت (moe.edu.kw)، كما يجب على الموظفين الراغبين في العمل في لجان كنترول الثانوية العامة تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية وتقديم المعلومات المطلوبة.
- الجدول الزمني: يتم تحديد فترة محددة للتسجيل، وعادة ما تكون فترة التسجيل محدودة وتستمر لعدة أيام فقط.
- ، لذا فإنه يجب على الموظفين التأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة وتقديم طلب التسجيل في الوقت المناسب.
التأهيل والخبرة: يجب على الموظفين المتقدمين امتلاك الخبرة العملية في وزارة التربية لا تقل عن ثلاث سنوات، كما يتطلب ذلك أن يكونوا قد عملوا في المجال التعليمي لفترة من الوقت قبل التقدم للعمل في لجان كنترول الثانوية العامة.
تقييم الأداء: يجب أن يكون الموظف حاصلًا على تقييم امتياز في أدائه خلال العام السابق، كما يحتاج الموظفون إلى تلقي تقييم إيجابي من جهة العمل التي يعملون فيها حاليًا أو الجهة التي عملوا فيها سابقًا.