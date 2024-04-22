تردد القنوات
لولو و ميدو و الشرطي| نزل تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 لمشاهدة أغنية ماذا تشتري لولو في المول
من اكثر القنوات التي حازت علي إعجاب الكثير من الأطفال حول الدول العربية قناة وناسه واحدة من افضل واهم القنوات التي لم يتم اكتمال يوم الطفل إلا بوجد تشغيله في المنزل من اجل تسلية الأطفال، أيضا من اجل تنمية مهارتهم العقلية حيث أنها تقدم العديد من أغاني المرح، أيضا تقدم برامج تعليمية بطرق شيقة وجميله، من خلال عرضها للصور الجذابة بألوان مبهجة وجميله، لذا نري دائما في عمليات البحث الإلكترونية بأنها من ضمن القوائم التي نالت إعجاب العديد، من خلال تلك الموضوع سنبين لكم كيفية تحميل الترددات الجديدة التي تبث من خلالها، أيضا كيفية تنزيلها علي أجهزة المشاهدة لديكم انتظرنا.
أغاني قناة وناسه 2024
- شيكا وشيكو_ الشرطة.
- لولو ألشطوره مافي مني .
- يمي يمي يامامي.
- ماذا تشتري لولو بالمول.
- ميدو بيلعب بالكبريت.
- شو بيقولوا الحيوانات يالولو.
- شو صار عند الدكتور مع لولو.
- لولو صارت شرطية.
- القطة قطة كيوت.
- أجا الحلو.
- الحرامي في السجن.
قناه وناسه عبر ترددها الجديد علي النايل سات
- التردد الخاص بالقناة: 11470.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- مؤشر ترميز القناة: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
التردد الحديث بقناه وناسه خلال العرب سات
- مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.
- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.
- القمر الصناعي: العرب سات.
- التردد الجديد: 11270.
خطوات استقبال تردد قناه وناسه علي التلفاز
- انقر علي أيقونة إعدادات القائمة بالريموت كنترول المتعلق بالريسيفر.
- اضغط علي التثبيت اليدوي.
- حدد القمر الصناعي الذي يبث التردد.
- قم بإدخال التردد، معدل الترميز، معامل الاستقطاب.
- انقر علي زر البحث، سيتم استقبال القناه علي شاشات التلفاز، انقر علي أيقونة الحفظ.