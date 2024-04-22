“الصندوق الوطني للتقاعد dz.cnr.dz“ موعد زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 بالجزائر بالزيادة الجديدة

يبحث العديد من المواطنين داخل الجزائر عن موعد تطبيق زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 وذلك بعد أن أوضح الصندوق الوطني أنه من المقرر وجود زيادة وذلك من أجل مساعدة المستفيدين في تلبية الإحتياجات الخاصة ومواجهة غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادات في معاشات المتقاعدين 2024

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه من المقرر تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين بداية من شهر مايو 2024، كما أوضحت أيضا أن تلك الزيادة تتم بشكل دوري وذلك من أجل العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على مصدر دخل ثابت وبالتحديد بعد أن تقاعدوا عن العمل، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين داخل الجزائر سوف يكون 15.000 دينار وذلك بدلا من 10.000 دينار، بينما المتقاعدين الذين كانوا يتقاضوا راتب 15 ألف دينار سوف يصبح بعد الزيادة 20 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يتطلب منك اتباعها عند الاستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين والتي تكون على النحو التالي: