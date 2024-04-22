أغاني بطوط الشقية.. تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات والعرب سات 2024 بإشارة قوية وصورة واضحة

قناة البطوط التي شغلت أوقات الأطفال وذلك من خلال تقديم البرامج المختلفة والمتنوعة التي تعمل علي جذب انتباهيهم، نالت هذه القناه إعجاب العديد من الصغار حيث ينبهروا مع ترديد الأغاني والأناشيد التي تبث من خلالها، تلقي إعجاب من أولياء الأمور ويثقوا بجميع ما يتم البث من خلالها من بابا الاطمئنان علي عقول أولادهم، منها البرامج التعليمية والتي حازت بتفاعل الكثير من الأطفال من خلال هذه البرامج يستطيع الصغير ترديد الحروف والأرقام بالغتين العربية والانجليزية، كما تبث من خلاله تلاوة القران الكريم، أيضا السنه النبوية، عبر هذه السطور سنسرد لكم الترددات الجديدة التي تبث من خلالها قناه بطوط، طريقة تحميلها علي شاشات التلفاز من اجل مشاهدته في أي وقت في السطور الأتية.

الآن… تردد قناه بطوط الجديد علي العرب سات

مؤشر الترميز الخاص بقناه بطوط:27500.

استقطاب القناه: رأسي.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11594.

القمر الصناعي الذي يبث التردد: العرب سات.

التردد الجديد قناه بطوط عبر النايل سات

التردد الحديث الخاص بقناه بطوط: 11494.

معدل الترميز الخاص بها: 27500.

معدل استقطاب قناه بطوط: أفقي.

معدل التصحيح الخاص بالقناة: 4/3.

أغاني قناة بطوط

جدو علي عندة حمار.

أغنية ألف باء تاء ثاء الحروف.

أغنية أكلك منين يابطه.

دبدوبه ألتخينه كتاكيت بيبي.

البطة ألبطوطه.

ذهب الليل طلع الفجر.

آلية تحميل قناه بطوط علي التلفاز