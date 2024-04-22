تردد قناة كراميش 2024 لأقوى مجموعة من أنشودة الصغار

يسعى العديد من الآباء والأمهات للحصول على تردد قناة كراميش وهي إحدى القنوات الرائدة في مجال البرامج التلفزيونية للأطفال، وتتميز كراميش بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يلائم مختلف الفئات العمرية، مما أكسبها شعبية واسعة ومتابعة مستمرة منذ انطلاقها كما تتضمن القناة مجموعة من البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وسنقدم لكم فيما يلي التفاصيل الخاصة بتردد قناة كراميش على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات

يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج الممتعة التي تقدمها قناة كراميش عبر ضبط ترددها على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي العرب سات

كما يمكن الاستمتاع بمحتوى قناة كراميش ومشاهدة الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية والترفيهية عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد المناسب لقناة كراميش على البيانات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي (V).

كيفية استقبال قناة كراميش

يوجد طريقة سهلة يمكن من خلالها ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال وذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر الإعدادات من القائمة التي تظهر على الشاشة.

انتقل إلى خيار التركيب ومن ثم أدخل التردد يدويًا.

اختر القمر الصناعي المطلوب لتحميل التردد منه.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك والتي تشمل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

احفظ التردد بعد اكتمال عملية البحث.

تحقق من القائمة وستجد قناة كراميش ضمن القنوات المتاحة لديك.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش تحظى بشعبية كبيرة بين قنوات الأطفال وذلك بفضل مجموعة من الخصائص التي تميزها ومنها: