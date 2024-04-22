“10.000.000 دينار”.. “مصرف الرافدين” يزف خبر سار للموظفين في القطاع الخاص والعاملين في المستشفيات

يقدم مصرف الرافدين الكثير من التمويلات والسلف المالية المختلفة للعديد من المواطنين والمتقاعدين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ومن بين هذه السلف هي سلفة الـ 10 مليون دينار عراقي المقدمة لموظفي القطاع الخاص والعاملين في المستشفيات والمؤسسات الأهلية داخل العراق، إضافة إلى أن المصرف يقدم العديد من التسهيلات المختلفة في عمليات السداد وعند الحصول على السلفة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل سلفة الرافدين في العراق 2024

من أكثر التفاصيل التي يُرجى مراجعتها بشكل واضح وسليم من مصرف الرافدين، ما جاء على النحو الأتي:-

تتراوح قيمة السلفة من مصرف الرافدين من 5 مليون دينار إلى 10 مليون دينار عراقي وفقًا للراتب المتحصل عليه الموظف المتقدم.

كذلك تصل مدة السلفة إلى 5 أعوام مع السداد شهريًا بأقساط متساوية، وفقًا لقيمة التمويل والمواعيد المتفق معها مع المصرف.

فائدة سلفة الرافدين للموظفين تصل إلى 6% سنويًا على أن يتم احتساب قيمة الفائدة بقسط ثابت.

في حالة الرغبة بالحصول على السلفة يُرجى القيام بفتح حساب جاري لدى فروع مصرف الرافدين وذلك لجميع الموظفين في المستشفيات والشركات الخاصة.

لبد من إستخراج فيزا لتلقي السلفة وقت الموافقة عليها من قبل المصرف.

ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 59 عامًا.

ويجب أن تصل فترة عمل المستلف عامين في القطاع الخاص أو القطاع المختلط.

مستندات سلفة الرافدين

تتمثل أبرز المستندات المعنية بطلب الحصول على سلفة الرافدين في العراق، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يتم تقديم هوية الأحوال المدنية.

شهادة الجنسية.

تأييد من المجلس البلدي.

تقديم بطاقة السكن سارية.

أو جواز السفر ساري.

سلفة مصرف الرافدين للعراقيين

وجاءت هذه السلفة المقدمة من مصرف الرافدين في دولة العراق، لتوفير حياة ملائمة لجميع المواطنين، في ظل تدهور الرواتب وغلاء المعيشة التي يُعاني منها ملايين المواطنين في كافة المحافظات العراق، بما تُسهل عليهم في عمليات السداد التي تكون على أطول فترة يرغب فيها المواطن داخل الدولة.