جدول سلم رواتب العسكريين الجديد 1445 مع البدلات والعلاوة السنوية

أعلنت الحكومة السعودية عن سلم رواتب العسكريين المحدث لعام 1445، والذي يشمل البدلات لجميع خريجي الكليات الأمنية والعسكرية في المملكة، ومن المهم التأكيد على أن رواتب الضباط تختلف حسب رتبهم ودرجاتهم، وسوف توضح هذه المقالة تفاصيل الرواتب المحددة للضباط السعوديين لعام 1445.

سلم رواتب العسكريين الجديد

نفذت وزارة الداخلية السعودية سلسلة من القرارات الجديدة المتعلقة بتفاوت الرواتب للرتب العسكرية في السعودية، وجاء جدول الرواتب المحدث على النحو التالي:

درجة العسكر الجندي الجندي الأول العريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء أولى 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215 ثانية 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575 ثالثة 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 رابعة 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295 خامسة 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 سادسة 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 سابعة 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375 ثامنة 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 تاسعة 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 عاشرة 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 حادية عشر 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 ثانية عشر 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175 ثالثة عشر 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 رابعة عشر 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 خامسة عشر 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

كم راتب الضابط السعودي الأساسي على الدرجة الأولى؟

تتولى السلطات السعودية مسؤولية توزيع الرواتب الأساسية على ضباط الأمن والجيش العاملين في مختلف القطاعات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في المملكة العربية السعودية، جدول الرواتب الأساسية للضباط هو كما يلي:

راتب ملازم: 6,600 ريال سعودي.

راتب ملازم أول: 7,609 ريال سعودي.

راتب الكابتن: 9,215 ريال سعودي.

ويكون راتب الرائد: 12,735 ريال سعودي.

راتب العقيد: 14,365 ريال سعودي.

الراتب للعميد: 16,350 ريال سعودي.

راتب اللواء: 18,600 ريال سعودي.

العلاوة الدورية لكافة الدرجات

تدرج الحكومة السعودية مكافآت منتظمة في إطار الرواتب الرسمية لجميع الضباط والجنود، مبالغ المكافأة لمختلف الرتب هي كما يلي:

مكافأة الملازم: 330 ريال سعودي.

مكافأة ملازم أول: 380 ريال سعودي.

علاوة الكابتن: 430 ريال سعودي.

مكافأة بايونير: 320 ريال سعودي.

مكافأة الدفع المسبق: 405 ريال سعودي.

علاوة العقيد: 510 ريال سعودي.

بدل العميد: 565 ريال سعودي.

مكافأة اللواء: 635 ريال سعودي.

رواتب وبدلات جنود الأمن العام في السعودية 1445-2024

قدمت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية معلومات شاملة عن سلم رواتب العسكريين ورواتب منتسبي الأمن العام، والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

راتب أساسي:

الراتب الأساسي: 3,220 ريال سعودي.

المكافآت:

بدل النقل: 500 ريال سعودي.

بدل المخاطر: 600 ريال سعودي.

بدل الميدان: 450 ريال سعودي.

بدل الإقامة: 1,000 ريال سعودي.

البدلات:

بدل الفئة: 400 ريال سعودي.

متى الزيادة في رواتب العسكريين بالسعودية؟

عادة ما يتم توزيع الزيادة على سلم رواتب العسكريين، المعروفة باسم العلاوة السنوية، على الضباط والعسكريين وفقًا للتقويم الهجري، في الآونة الأخيرة، تم تغيير التاريخ التقليدي لهذه المكافأة، ويتم دفعها الآن لكل من الضباط والعسكريين في شهر يناير من كل سنة تقويمية.