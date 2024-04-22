سلي طفلك مع أجمل حكايات وحمل الآن تردد قناة بطوط الجديد 2024

اضبط قناة بطوط على تردد قناة بطوط الجديد 2024 واجعل أطفالك يستمتعون مع أجمل برامج القناة، حيث تقدم القناة محتوى مفيد للأطفال يجعلهم يحصلون طاقة إيجابية في أثناء أوقات فراغهم، لذلك تجد الكثيرين يبحثون عن القناة لكي يجعلون أبنائهم يشاهدنها، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة ضبط القناة وترددها الجديد على الأقمار الصناعية المختلقة.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

حمل الآن قنة بطوط واستمع مع أطفالك بأجمل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات، حيث يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 عرب سات

كما يمكنك تحميل القناة ومشاهدتها على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة بطوط الجديد

بأبسط الخطوات اضبط قناة بطوط بترددها الجديد على جهاز التلفاز الخاص بك وتابع القناة واجعل أبنائك يمرحون بها، حيث يمكنك ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية: