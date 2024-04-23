“امه داعياله اللي يتقبل وياخده” .. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ومميزاته التي يتضمنها 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها من أجل الحصول على تلك البطاقة بأسهل الطرق والتي يوجد لها عدد هائل من المميزات التي تم توفيرها من جانب الدولة لكافة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وفيما يلي سوف نوفر لكم التفاصيل.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

إليكم كل الطرق التي يستطيع المواطن من خلالها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والتي تكون كالتالي:

أولًا يجب التوجه للموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ثم النقر على أيقونة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ثم إدخال الرقم القومي والنقر على أيقونة الاستعلام.

في حالة أردت الاستعلام عن طريق الخط الساخن فيتم الاتصال على رقم 1444 وإدخال كل البيانات السابقة والاستعلام.

إذا أردت الاستعلام عن طريق تطبيق معاقين فيتم تنزيله على الهاتف وعمل حساب خاص بك وإدخال الرقم القومي المتواجد في البطاقة ثم الاستعلام.

مميزات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يحتوي كارت الخدمات على عدة مميزات يجهلها الكثير ولا يعرفونها بشكل جيد، حيث أن تلك المميزات تتلخص فيما يلي: