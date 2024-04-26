“رغيف العيش بكام؟” .. أسعار الخبز السياحي والفينو حسب شعبة المخابز العامة 2024

أكدت الشعبة العامة التابعة للمخابز أن هناك انخفاضا في أسعار الخبز السياحي، وهذا الانخفاض يتراوح بين 20 إلى 25 في المئة، وذلك بعد تراجع أسعار الدقيق في الأسواق، حيث سيبدأ هذا الانخفاض اعتبارا من يوم الأربعاء، وقد أعلن السكرتير محمد عبد الجواد أنه سيتم تطبيق هذا الانخفاض في جميع المخابز السياحية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوفر لكم أسعار الخبز السياحي والفينو، تابعونا.

أسعار الخبز السياحي والفينو

أعلن عبد الجواد عن تحديث مجموعة الأسعار للخبز السياحي وفقا لوزن الرغيف، وتكون الأسعار على النحو التالي:

وصل سعر رغيف الخبز الوزن 80 جرام بقيمة حوالي 1.5 جنيه.

كنا جاء سعر رغيف خبز وزنة 40 جرام يكون بسعر تقريبا 75 قرشا.

سعر رغيف الخبز بوزن 35 جرام يكون حوالي جنيه واحد فقط.

رغيف الخبز وزن 25 جرام يكون بسعر تقريبا 50 قرشا.

وأكد محمد عبد الجواد أن سعر طن الدقيق الذي يتم استخراجه بنسبة 72٪ قد تم تحديده بمبلغ حوالي 16000 جنيه، حيث بين علي المصيلحي، وزير التموين بأنه قد شكل لجنة عليا لمتابعة جميع أسعار الخبز، وذلك في ظل الأسعار الحالية للدقيق وتكلفة المكونات الخاصة به.

تحديد أسعار الخبز

أضاف وزير التموين على مصلحي أن مهام اللجنة العليا تشمل كل ما يخص أسعار الخبز الحر بالإضافة إلى المواصفات الخاصة بالرغيف عبر التغيرات المفاجئة في سعر الدقيق وتكلفة الإنتاج في تلك الفترة الأخيرة، كما يتم عقد اجتماعات اللجنة شهرياً.