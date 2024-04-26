“اتحدد رسمي” .. موعد اختبارات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم 2024 والشروط اللازمة

أوضح وكيل الوزارة في الجيزة أشرف سلومة، عن بداية اختبارات المتقدمين للعمل في وظائف الـ 30 ألف معلم ومساعد “معلم فصل بتعليم الجيزة لثاني دفعة، وفقاً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد وذلك من خلال هذا المقال تابعونا.

موعد اختبارات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها أنهت الدفعة الأولى من المسابقة وبدأت الآن في الاهتمام بالدفعة الثانية.، وقد أوضحت عن مواعيد اختبار المتقدمين للمسابقة التي تهدف إلى توظيف 30 ألف معلم، حيث تختلف مواعيد الاختبارات من فرد إلى آخر وفقًا للجدول المحدد:

الملفات للذكور، قد يتم سحبها وإجراء الكشف الطبي من يوم 15 إلى 17 أبريل 2024.

أما بالنسبة للإناث، قد يتم سحب الملفات وإجراء الكشف الطبي من يوم 20 أبريل إلى 22 مايو 2024.

بالنسبة للاختبار الرياضي للذكور، سيتم إجراؤه من يوم 22 إلى 24 أبريل 2024.

وبالنسبة للإناث، سيتم إجراء الاختبار الرياضي من يوم 27 أبريل إلى 5 يونيو 2024.

أما بالنسبة للاختبار الشخصي وكشف الملفات، إذا كان للذكور أو الإناث سوف يتم تحديده بعد ذلك.

شروط تقديم مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن بعض المعايير الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم، وتم تقسيم المسابقة إلى دفعتين وهم: