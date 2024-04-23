“الآن ثبتها بسهولة” .. تردد قناة المسار الليبية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية 2024

الكثير من الناس في ليبيا يحبون مشاهدة قناة المسار الليبية لأنها تقدم عروضا برامج ثقافية ورياضية ومسلسلات مختلفة، حيث أنها من القنوات المفضلة للمواطنين الليبيين، والكثير منهم يحبون تنزيلها على التلفزيون الخاص بهم، لذلك وفرنا لكم من خلال هذا المقال تردد قناة المسار الليبية، لأنها تتميز بإتاحة تقنية الـ HD و SD، فتابعونا.

تردد قناة المسار الليبية

تعتبر قناة المسار من القنوات المهمة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج وأهم المسلسلات الترفيهية والعروض الثقافية والرياضية، لذلك وإليكم تردد قناة المسار وهو كالتالي:

تردد قناة المسار على القمر النايل سات تقنية S

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز

تردد القناة

تردد قناة المسار على القمر العرب سات تقنية HD

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز

تردد القناة 11373

استقبال تردد قناة المسار الليبية 2024

بإمكان للمشاهدين الحصول على قناة المسار الليبية على النايل سات بجودة عالية، كما يستطيعون تحميلها بالجودة التي يرغبون فيها بسهولة واستقبال التردد الذي يتعلق بالقناة على جهاز الاستقبال، وذلك باتباع الخطوات المقبلة: