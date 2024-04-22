لينــك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول “نتائجنا + وزارة التربية” كل المحافظات epedu.gov.iq

شهدت محركات البحث بحثا كثيرا عن نتائج الثالث متوسط العراق، حيث لم يتم الإعلان عنها حتى وقتنا هذا مما أثار القلق لدى أولياء الأمور الذين يريدون الاطمئنان على مستقبل أبنائهم، فهذه المرحلة هي مرحلة انتقالية يتم إنتقال الطلاب فيها إلى مرحلة تعليمية جديدة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الاعلان قريبا عن هذه النتائج وسيكون ذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد الدرجات، ولمزيد من المعلومات الخاصة بطريقة الحصول على النتيجة يجب متابعة هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول

يريد أولياء الأمور الإطمئنان على نتائج أبنائهم ومجهودهم في الإختبارات التي تم آدائها، فهذه المرحلة تعتبر مرحلة عبور إلى المرحلة الثانوية، وخطوة جديدة تحدد مصيرهم ومستقبلهم التعليمي، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن أعمال التصحيح قائمة بشكل دقيق حتى تتحقق العدالة في توزيع الدرجات، كما أكدت أنه سيتم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط عبر موقعها الإلكتروني التي قامت بالاعلان عنه، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من خلال الجهات المختصة بذلك.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

بعد الاعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتيجة الثالث المتوسط، يتمكن الطلاب والطالبات المقيدين بالصف الثالث المتوسط من الحصول على النتيجة بكل سهولة عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية، مع اتباع الخطوات التالية: