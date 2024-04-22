رسميًا عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر للقطاع الخاص والحكومي

يعتبر عيد الأضحى هو من ابرز واجمل واطول الأعياد التي تمر على المسلمين طوال العام ويحبه الطلاب وأولياء الأمور والموظفين بسبب ان عدد إجازته طويلة لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد أيام اجازة عيد الاضحى المبارك في مصر حيث يختلف موعده في الشهور الميلاديه من عام إلى العام التالي ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد عيد الاضحى وعدد ايام الأجازة للموظفين والطلاب للعام 2024 ميلاديا عام 1445 هجريا تابعوا معي.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

وفقا للقانون الذي سيتم الاتخاذ به في مصر فإن عدد الإجازة التي يتم تطبيقها على الموظفين وعلى الطلاب بمناسبة عيد الاضحى المبارك هي خمس ايام متتاليين اربع ايام ايام العيد ويضم معهم وقفة عرفات حتى يكون أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاعات الخاصه ثلاثة أيام فقط وقفة عرفات يوم واحد ويومين بمناسبة العيد.

موعد عيد الاضحى المبارك 2024

يحتفل جميع المسلمين بعيد الاضحى في يوم 10 ذي الحجة من كل عام هجري حيث يسبقه وقفة عرفات بيوم واحد الذي توافق يوم 9 ذي الحجة لعام 1445 وهي تعتبر من الأيام المباركة لدى المسلمين حيث انه تم تحديد موعد عيد الأقصى من الناحية الفلكية ليكون يوم الاحد الموافق 16 يونيو لعام 2024 ميلاديا عام 1445 هجريا وبناء على ذلك فسوف تكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو لعام 2024 ميلاديا عام 1445 هجريا.