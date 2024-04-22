“أستعد لتقديم الساعة 60 دقيقة” موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024 وموعد تطبيقه رسمياً

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء وتغيير التوقيت الصيفي في مصر للإعلان بشكل رسمي عن انتهاء التوقيت الشتوي في جمهورية مصر العربية، حيث أنه تم اعتماد هذا النظام في العام الماضي في شهر أكتوبر، ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد ابتداء التوقيت الصيفي، وسوف نتعرف لذكر المعلومات الواردة في هذا الموضوع بشيء من التفصيل في السطور التالية، تابعونا.

تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024

يقوم نظام التوقيت الصيفي على آلية تقديم الساعة بمعدل 60 دقيقة تبعًا لقرار مجلس الوزراء المصري، وقد جاء قرار تطبيق التوقيت الصيفي في دولة مصر بعدما تم إلغاءه لمدة تزيد عن 7 سنوات، وقد بدأ تطبيقه في أخر جمعة من شهر أبريل 2023 حيث وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوم الاثنين 17 أبريل لعام 2023 على هذا القرار وفقاً للقانون رقم 24، حيث ينص هذا القانون على أنه سوف يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر كل عام ميلادي، حيث يتم الاستمرار بهذا النظام لمدة ستة أشهر تبعا للأجندة الرسمية للعام الميلادي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

قام مجلس الوزراء المصري تحت إشراف ورئاسة مصطفى مدبولي بإقرار عودة تفعيل نظام التوقيت الصيفي والعمل بالساعة الصيفية، وجاء في مضمون القرار ما يلي: