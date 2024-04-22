تسجيل منحة الأبناء 2024 في ليبيا والاستعلام عنها عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية mosa.ly

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا بطرح الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن منحة الأبناء 2024 في ليبيا والتسجيل فيها بكل سهولة، حيث إن هذه المنحة يتم تقديمها من قبل الحكومة الليبية للأشخاص العاطلين عن العمل، والأسر الذين ليس لهم دخل ثابت يعينهم على مواجهة تقلبات الحياة، وذلك لكي يستطيع المواطنين أن يقوموا بتلبية احتياجاتهم من خلال المبلغ المالي الذي تقدمه لهم الحكومة، وفي الفقرات التالية سوف نقوم بعرض التفاصيل المتعلقة بمنحة الحكومة الليبية للابناء.

منحة الأبناء 2024 في ليبيا

الآن أصبح بالإمكان التسجيل في منحة الأبناء 2024 في ليبيا بكل سهولة عن طريق الذهاب الى رابط التسجيل في المنحة الذي أطلقته الحكومة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية الالكتروني الرسمي من خلال الضغط هنا .

. اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية التي تظهر من ضمن قائمة الخيارات الظاهرة أمامك.

الضغط على زر «منحة الأسرة» ومن ثم اختيار منظمة الأبناء والأسرة.

ادخال جميع المعلومات اللازمة والمطلوبة منك بشكل صحيح في خانتها المخصصة لها.

مراجعة البيانات وانقر على تسجيل.

سيقوم النظام بمراجعة الطلب، والاتصال بالمتقدم في حالة قبول طلبه.

من الجدير بالذكر أنه في حالة لم يتم قبول الطلب رغم استيفاء الشروط فيجدر تقديم طلب اعتراض لإعادة النظر في الطلب.

الاستعلام عن منحة الأبناء 2024 في ليبيا

كما يمكن أيضاً للمسجلين في منحة الأبناء 2024 في ليبيا الاستعلام عن نتيجتها من خلال إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي تأتي على النحو الآتي:-