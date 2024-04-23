“هواوي هتكسر السوق“ سعر ومواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z في السعودية والأردن.. هاتف خيالي

من أفضل وأحدث هواتف شركة هواوي الموجودة بالأسواق حاليا هاتف Enjoy 70z الذي له مميزات رائعة تجعله خيار مثالي لعدد كبير من العملاء، فالهاتف راقي التصميم وسريع الأداء وإمكانياته عالية ومتطورة كما ان سعره رائع جدا بالنسبة لمواصفاته، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z وأهم مميزاته وأبرز عيوبه وسعره في الأسواق العربية.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z في السعودية والأردن الهاتف مصنوع من مواد بلاستيكية قوية ومصمم بشكل جذاب وخفيف الوزن لا يتعدى 199 جرام.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع، وبه مداخل لاستخدام 2 شريحة اتصال.

مقاس 6.75 بوصة الشاشة من نوع IPS LCD ودقتها عالية تبلغ 720×1600 بكسل.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل والامامية دقتها 8 ميجا بكسل.

معالج الهاتف ثماني النواة من نوع Kirin 710A، ومزود بوحدة معالجة الرسومات.

سعة بطارية الهاتف 6000 مللي امبير وهو يوفر للهاتف عمرا طويلا وتشغيل لساعات دون حاجة للشاحن، كما يدعم الشحن السريع بقوة 22 وات.

مساحة التخزين تبلغ 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت، وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت. عيوب هاتف Huawei Emjoy 70z دقة الوضوح قد لا تكون على أعلى مستوى فدقتها 720×1600 فقط.

الهاتف يبلغ سمكه 9 مم وهو يجعله ليس بنحافة الأجهزة الأخرى.

لا يوجد راديو FM ولا جميع خدمات جوجل.

عدم وحود سماعات ستيريو.

دقة الفيديو قد تكون منخفضة الى حد ما فهو لا يدعم 4K. سعر هاتف Huawei Emjoy 70z هاتف Huawei Enjoy 70z يتوافر بعدة الوان هي الاسود والابيض والازرق ويبلغ سعره في مصر 7896 جنيه، اما في المملكة العربية السعودية فيبلغ سعره 600 ريال، وفي الاردن سعره 112 دينار.