قدم دلوقتي على إيجار شهري لشقق الإسكان الاجتماعي واستلم وحدة متشطبة سوبر لوكس للعرسان

إيجار شهري لشقق الإسكان أحد الخدمات الجديدة التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على وحدة سكنية للإيجار لمدة سبع سنوات متتالية، ويأتي هذا في ظل رغبة وزارة الإسكان لتوفير كافة احتياجات المواطنين السكنية، بأكثر من طريقة من أجل إرضاء كل مواطن وحصول المستحقين على الدعم.

إيجار شهري لشقق الإسكان

طرحت وزارة الإسكان ما يقرب من 1000 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مناطق مختلفة، ومن المقرر أن تكون مناسبة لكل العاملين في المصانع الجديدة والمناطق الصناعية، وفيما يخص موعد طرح شقق الإسكان بنظام التأجير 2024، فقد أكدت مي عبد الحميد التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الطرح سيكون خلال أول ربع من عام 2024، هذا وقد بحث الكثير عن قيمة إيجار الوحدات السكنية والتي تختلف وفقا لمساحة الوحدة، حيث يكون الإيجار الشهري للمساحات الصغيرة 75 متر مربع 1200 جنيه، أما عن إيجار المساحات الكبيرة 90 متر مربع 1500 جنيه في الشهر، وفيما يخص أماكن الوحدات السكنية بنظام الإيجار فهي موزعة على المحافظات التالية:

محافظة الجيزة.

محافظة الشرقية.

محافظة المنوفية.

محافظة بني سويف.

شروط التقديم في إيجار شهري لشقق الإسكان

تم وضع الشروط الخاصة بالتقديم في شقق الإسكان للإيجار حتى يتم اختيار الأكثر احتياجا كالتالي:

الأولوية في الاختيار تكون للمتزوج ويعول أسرة ثم المواطن المتزوج يليهم الأعذب.

إلتزام المتقدم باستخدام الوحدة في السكن العائلي له.

ألا يقل دخل المتقدم عن 2500 جنيه في الشهر.

أقصى دخل للمتقدم 6 آلاف جنيه.

والجدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي حزر المستفيدين من استخدام الوحدة السكنية في الإيجار للآخرين، أو بيع الوحدة قبل مرور السبع سنوات حيث لا توجد أي طريقة لفض النزاع أو التصالح، وعلى المتقدم للوحدة دفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه مع سحب الوحدة فورا.