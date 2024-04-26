نزلت اكتر من 100 ألف || سعر شيري أريزو 5 الجديد في الأسواق المصرية من شركة غبور أوتو

سعر شيري أريزو 5 الجديد من الأشياء التي يهتم بها نجار السيارات في مصر، وكل عشاق السيارات الحديثة و الشغوفين دائما بالتجديد والتطوير، حيث تعد السيارة أحد كماليات الحياة في العصر الحالي والتي تسهل الكثير على صاحبها من الوقت والمجهود، فدعونا نتعرف اليوم على الإصدار الجديد للشركة العملاقة إي جي غبور.

سعر شيري أريزو 5 الجديد

بعد التغيرات الأخيرة في الاقتصاد المصري وما يشهده السوق من التذبذب وعدم الاستقرار، وبعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، حدث ارتفاع كبير في سعر شيري أريزو 5 الجديد وقد وصل الارتفاع في سعر السيارة موديل العام الحالي 2024 إلى 85 ألف جنيه، وفقا لما صرح به الوكيل المعتمد لشركة شيري داخل مصري وهي مجموعة GB GHABOUR EGYPT، والآن نطرح معا أسعار كل موديلات شيري المطروحة في الأسواق قبل وبعد الزيادة.

سعر سيارة شيري أريزو 5 الجديد فئة M/T القديم 655 ألف جنيه، ولكن السعر الجديد يبلغ 740 ألف جنيه.

سعر سيارة شيري أريزو 5 الجديد فئة A/T القديم 700 ألف جنيه، ولكن السعر الجديد يبلغ 785 ألف جنيه.

سعر سيارة شيري أريزو 5 الجديد فئة A/T HIGH LINE القديم 725 ألف جنيه، ولكن السعر الجديد يبلغ 810 ألف جنيه.

تجهيزات الأمن والسلامة في سيارة شيري أريزو 5 الجديد

تم تزويد السيارة بالعديد من طرق الأمن لتحافظ على سلامة الركاب داخلها ومنها التالي.