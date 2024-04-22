“هتقبض معاش كام بالزيادة الجديد؟!” خبر هيفرح المصريين زيادة المعاشات.. إليكم تفاصيل صرف معاشات مايو!

مع قدوم الإجازات والمواسم توقع الكثير من المواطنين أن تقوم الحكومة بصرف علاوات جديدة على المرتبات وخاصة أصحاب المعاشات، ومن ثم بدأ الكثير يتساءل عن موعد وحقيقة صرفها، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع فرحة لاصحاب المعاشات معاشك كام بعد الزيادة؟ تعرف على تفاصيل صرف معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة.

الحد الاقصى لزيادة المعاشات ٢٠٢٤

قد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفعل منذ شهر مارس الماضي عن نزول علاوة شهرية لأصحاب المعاشات.

وصرح أيضاً أنه قد بلغ عددهم حوالي ١٣ مليون مواطن بتكلفة إجمالية تقارب من ٧٤ مليار جنيه.

وقد تقرر أيضاً أن تكون نسبة الزيادة سوف تكون ١٥% وبحد أقصى ١٨٩٠ جنيه مصري لكل مواطن على المعاش.

أما عن موعد صرف تلك العلاوة فقد تقرر أيضاً أنها سوف تصرف مع معاش شهر مايو ٢٠٢٤م.

أي سوف يحق لجميع المستحقين الاستفادة منها منذ يوم ١من شهر مايو ٢٠٢٤م.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات ٢٠٢٤

أما عن طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات الأخيرة فسوف نوضحها لكم فيما يلي: