“نزلها وفرح ولادك”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 للأطفال وخطوات استقبال القناة

يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة وناسة الجديد، وذلك لأن هذه القناة من القنوات المفضلة لدى الأطفال، حيث أنها تقوم بعرض مجموعة من الأغاني التي يحبها الأطفال في الأعمار المختلفة، كما أن العديد من الأمهات والآباء يحرصون على تنزيل القناة ويتساءلون عن التردد الخاص بها سواء عن طريق نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد عبر نايل سات

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد الخاصة بالأطفال، لأنها من القنوات المسلية والتي تجذب انتباه الأطفال ويمكن للأطفال التعلم منها، ويعد التردد عبر نايل سات كالآتي:

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يتساءل العديد من الآباء والأمهات عن خطوات تنزيل تردد قناه وناسة الجديد من خلال عرب سات، فيكون التردد كالآتي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة 2024

يمكن لجميع الآباء والأمهات استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 وتثبيته على جهاز الاستقبال من خلال الأقمار الصناعية، ويكون ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

في البداية قيام الآباء بفتح قائمة الإعدادات من خلال استخدام الريموت كنترول.

كما يقوم الآباء بالنقر على أيقونة إضافة قناة.

كما يجب تحديد اختيار تثبيت يدوي.

قيام الآباء بتحديد القمر الصناعي المراد الضبط من خلاله.

ثم يقوم الآباء بتدوين التردد الخاص بالقناة.

يتم تدوين معدل الترميز وتحديد الاستقطاب.

في النهاية يتم النقر على كلمة بحث.

أهم مميزات القناة

تمتلك هذه القناة العديد من المميزات، ومن هذه المميزات الآتي: