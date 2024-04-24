“الحكومة الجزائرية توضح”.. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وخطوات التسجيل

أصبح الجميع الآن يسعى لمعرفة شروط منحة المرأة الماكثة في البيت التي توفرها الحكومة الجزائرية، وهي تعتبر وسيلة دعم للسيدات المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى النساء اللواتي لا يمتلكن دخلاً ثابتاً لإعالة أسرهن، بدأ المواطنون يتساءلون عن الشروط والتفاصيل الخاصة بهذه المنحة، وعن مدة صرفها وكيفية التقديم للحصول عليها.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

أعلنت الجهات المسؤولة عن منحة المرأة الماكثة في البيت بعض الشروط الضرورية التي يجب أن تتوافر في السيدات الراغبات في الحصول على هذا الدعم، دون توافر هذه الشروط، لن تتمكن المتقدمات من الحصول على المنحة، وتتمثل هذه الشروط في:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة بشكل دائم في الجزائر.

ألا يكون لديها أي مصدر للدخل.

أن تكون المتقدمة في سن 18 عامًا أو أكثر.

أن تكون مطلقة أو أرملة.

ألا تكون متزوجة من موظف حكومي أو شخص لديه مصدر دخل ثابت.

ألا تكون تتقاضى معاشًا للتقاعد أو تحصل على أجر من أي جهة أخرى.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثات

عقب إعلان الحكومة الجزائرية عن توفير منحة المرأة الماكثة في المنزل وفئات أخرى مستحقة، بدأت السيدات المهتمات في الاستفسار عن الخطوات الصحيحة للتقديم على هذه المنحة، ولأولئك الذين تنطبق عليهم الشروط، إليكم طريقة التقديم الصحيحة:

قم بزيارة الواجهة الرسمية لموقع وكالة التشغيل الوطنية.

انقر على خانة التسجيل وقم بإنشاء حسابك.

ارفع البيانات المطلوبة التي يطلبها الموقع.

أكمل تعبئة البيانات اللازمة.

اضغط على كلمة ‘تسجيل’ لإنهاء عملية التقديم.

بعد تقديم الطلب، سيتم مراجعة بياناتك من قبل الجهات المعنية.

مستندات هامة للتقديم على منحة السيدات الماكثات

حددت الحكومة مجموعة من المستندات الضرورية للتقديم على منحة السيدات الماكثات في المنزل، وهي كالتالي: