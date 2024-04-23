التقديم على برامج الماجستير في “الجامعة السعودية الإلكترونية” لعام 1446

تماشياً مع التزامها بتقديم تجربة تعليمية متقدمة وعالية الجودة، كشفت الجامعة السعودية الإلكترونية عن افتتاح باب القبول في مجموعة من برامج الماجستير للعام الدراسي 1446هـ، وقد بدأت فترة التسجيل يوم الأحد وستستمر حتى الأول من مايو 2024م، وذلك ضمن سبع برامج دراسية متخصصة.

الجامعة السعودية الإلكترونية

تقدم الجامعة السعودية فرصة التقديم عبر الإنترنت من خلال بوابتها الإلكترونية لمجموعة متميزة من برامج الماجستير التي تشمل:

إدارة الأعمال

الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال

التسويق الرقمي

علوم البيانات

الأمن السيبراني

إدارة الرعاية الصحية

الماجستير التنفيذي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى

تقدم هذه البرامج في عدة فروع من الجامعة، مما يتيح خيارات أكاديمية متنوعة للمتقدمين، تدعو الجامعة الطلاب الراغبين في تعزيز مسيرتهم الأكاديمية والمهنية لزيارة بوابة القبول الإلكترونية للتعرف على كافة التفاصيل والمتطلبات اللازمة لكل برنامج.

شروط التقديم للجامعة السعودية الإلكترونية

للتقديم على برامج الماجستير في الجامعة، يجب توافر الشروط التالية التي يمكن التعرف عليها من خلال موقع الجامعة الرسمي وتتمثل الشروط في:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية أو أن تكون والدته سعودية الجنسية.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها، بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.

اجتياز اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات (قياس) بدرجة لا تقل عن 60%.

الحصول على درجة لا تقل عن 5.0 في اختبار اللغة الإنجليزية، سواء كان ذلك عبر اختبار STEP أو IELTS.

نبذة عن الجامعة السعودية الإلكترونية

تحظى الجامعة السعودية الإلكترونية بمكانة رائدة في مجال التعليم العالي العصري، حيث تعتمد نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يجمع بين التعليم التقليدي والإلكتروني، تأسست الجامعة بناءً على مرسوم ملكي في العام 2011، وتهدف إلى تقديم تعليم متطور يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويساهم في تعزيز اقتصاد المعرفة بالمملكة العربية السعودية.

تتميز الجامعة بتقديمها لتشكيلة واسعة من البرامج الأكاديمية التي تشمل درجات البكالوريوس والدراسات العليا، وتفخر كلية العلوم الصحية بها بحصولها على اعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعة فرصًا للتعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، مما يسهم في تعزيز فرص الطلاب للتطور المهني والشخصي.