“أهم شروط الصرف”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام

الحكومة العراقية تحرص دائمًا على رعاية مواطنيها، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمتقاعدين الذين غالبًا ما يعتمدون على المعاشات كمصدر دخل وحيد لهم، في ضوء التحديات الاقتصادية وارتفاع مستويات الأسعار، تعمل الحكومة على تعديل سلم رواتب المتقاعدين لعام 2024 ليكون متناسبًا مع الأوضاع الراهنة، وقد قررت فرض زيادات على الرواتب لدعم المتقاعدين في مواجهة هذه الظروف الصعبة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت “وزارة المالية العراقية” عن تحديث في سلم رواتب المتقاعدين يتضمن زيادة بمقدار 100,000 دينار عراقي للأفراد الذين تقل رواتبهم الشهرية عن مليون دينار، هذا التعديل يأتي لدعم المتقاعدين ذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

على سبيل المثال، المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون راتبًا شهريًا يبلغ 500,000 دينار سيتلقون الآن 600,000 دينار، أما الذين كان راتبهم الشهري 600,000 دينار، فسيرتفع إلى 700,000 دينار/ وكذلك، سيزداد راتب الذين يتقاضون 900,000 دينار إلى 1,000,000 دينار بعد الزيادة، هذه الخطوة تأتي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق

تتضمن المعايير الأساسية لاستحقاق رواتب التقاعد في العراق النقاط التالية:

إكمال مدة الخدمة المطلوبة، حيث يجب أن تكون 20 سنة للموظفين المدنيين من الرجال، و15 سنة للنساء، و18 سنة للموظفة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.

للعسكريين، يجب أن تكون مدة الخدمة 20 سنة.

بالنسبة للمتقاعدين بسبب الإعاقة، يتطلب الأمر 15 سنة من الخدمة مع نسبة عجز تصل إلى 60% أو أكثر.

الوصول إلى السن القانونية للتقاعد، والتي تحدد بـ 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء، و50 سنة للنساء العاملات في أعمال شاقة أو مهن خطرة.

سداد جميع الاشتراكات التقاعدية المستحقة.

تقديم الوثائق المطلوبة والتي تشمل هوية الأحوال المدنية، شهادة التقاعد، وإثبات الورثة في حال وفاة المتقاعد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات التي تجعلك تتابع معلومات الراتب التقاعدي، بما في ذلك المبلغ الصافي وتاريخ الصرف، ويمكن الاستعلام عن رواتب التقاعد في العراق من خلال الخطوات التالية: