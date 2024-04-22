“بيتزا الطاسة السريعة” أكلة الناس المستعجلين تنفع في أي توقيت!

البيتزا من الأكلات المحببة إلينا جميعا، خاصة عندما نكون في الخارج، نفضل تناولها من المطاعم، بالرغم أنها من الوجبات الغربية، لكنها حازت على إقبال العديد من الأشخاص، نظرا لطعمها الشهي ومذاقها الطيب الذي لا يستطيع أحد مقاومته، بدلا من تناولها في الخارج، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات تتوفر لديكي في المنزل، المميز بها سهولة إعدادها فلا تحتاج إلى بذل مجهود أو وقت لاعدادها، لذلك يفضلها العديد من الأمهات تحضيرها كنوع من التجديد في مائدة الطعام بدلا من روتين الطعام الذي يشعر به الصغار بملل، لذلك وفرنا لكم طريقة تحضير بيتزا الطاسة بدون خميرة ولا عجن فقط في 10 دقائق وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم ولا أروع.

بيتزا الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة

بيتزا طاسة من الوصفات سهلة في تحضيرها ومكوناتها بسيطة للغاية، يمكنك إعدادها في وقت قصير للغاية، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات تتوفر لديكي، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها ومذاقها الطيب، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير بيتزا بدون الحاجة إلى خميرة ولا عجن من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب دقيق.

½ كوب زبادي.

ملعقة من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

¼ ملعقة من الملح.

½ كوب صلصة الطماطم.

¼ ملعقة من الريحان المجفف.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

½ ملعقة من الملح.

½ ملعقة من الفلفل الأسود.

بسطرمة.

كوب جبن موزاريلا.

طريقة التحضير