زيادة وصلت ل 5% لأصحاب المعاشات التقاعدية بالجزائر وكيفية الاستعلام عن معاشات التقاعد 2024
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وغلاء الاسعار، قامت الهيئات الحكومية في دولة الجزائر، بالقيام بمبادرة لأصحاب معاشات التقاعد، وهي عبارة عن توزيع مكافآت مالية إضافية لمساعدة أصحاب المعاشات في مصاريف حياتهم اليومية، ومحاولة التماشي مع أحوال البلاد الاقتصادية، وبناء على ذلك صرحت مؤسسة التقاعد بالجزائر عن هذه هذه المنحة، ويبلغ قيمة هذا الدعم المالي حوالي 40 مليون دينار، وعدد المواطنين المستفيدين منه حوالي 549 مواطن، وقد أوضحت مؤسسة التقاعد بالجزائر كيفية الاستعلام عن هذه الزيادة بالخطوات، وشروط الحصول عليها، ولمعرفة التفاصيل كاملة تابعونا للنهاية.
خطوات الاستعلام عن معاشات التقاعد للمواطنين بالجزائر 2024
قامت مؤسسة التقاعد بالجزائر بتوضيح خطوات الإستعلام عن المعاشات التقاعدية، والتي تشمل مؤخراً زيادة لأصحاب المعاشات لمساعدتهم في التعايش مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخطوات الإستعلام عن معاشات التقاعد هي كالآتي:
- الخطوة الأولى هي الدخول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالضغط هنا.
- ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح مثل اسم المستخدم ثلاثى / رباعي، وكلمة المرور.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للمواطن المستفيد من معاش التقاعد.
- ثم اضغط على القائمة واختر أيقونة ‘ عرض’.
- وأخيراً سوف يظهر لك الزيادة الجديدة المضافة الى راتبك بشكل تلقائي.
قيمة الزيادة الجديدة على معاشات التقاعد بالجزائر 2024
هناك الكثير من الأخبار المتداولة الفترة الأخيرة من قبل المواطنين في دولة الجزائر عن الزيادة الجديدة المضافة على معاشات التقاعد والتي تقدمة الدولة لجميع المواطنين المتقاعدين، ولمعرفة قيمة الزيادة الشهرية للمتقاعدين، تابع التالي:
- تقدم الدولة زيادة مالية وقدرها 5% على راتب التقاعد للأفراد المتقاعدين الذي يبلغ معاشهم الشهري أقل من 20 الف دينار.
- أما بالنسبة للأفراد المتقاعدين الذي يقل معاش التقاعد الخاص بهم عن 50 الف دينار، فتقدم لهم الدولة زيادة مالية بنسبة 4% فقط.
- وأخيراً تقدم الدولة زيادة مالية على معاشات التقاعد بنسبة 3% فقط لأصحاب معاشات التقاعد الذي يتجاوز رأيتهم الشهري 50 ألف دينار.